Le nombre de journées de grève s'est effondré pendant la crise sanitaire en 2020

La crise sanitaire a aussi eu un impact sur les mouvements sociaux : il y a eu moitié moins de journées de grève en 2020 par rapport à 2019, selon une étude de la Dares publiée jeudi 28 avril. D'après cette enquête de la direction des statistiques du ministère du Travail, en 2020, 1,2% des entreprises de dix salariés et plus du secteur privé non agricole ont connu un ou plusieurs arrêts collectifs de travail. Cette proportion diminue de moitié par rapport à 2019 (-1,3 point).

Le nombre de journées individuelles non travaillées pour fait de grève (JINT) pour 1 000 salariés atteint 67 en 2020. Il diminue très nettement par rapport à 2019 où il y avait eu 161 JINT (-58%). Le nombre de JINT pour 1 000 salariés le plus élevé se situe dans le secteur des transports et de l'entreposage (448). La Dares note que les grèves sont "structurellement plus fréquentes dans les entreprises de grande taille".

En 2020, un quart des entreprises de plus de 500 salariés ont été touchées par une grève, en baisse de 10 points par rapport à 2019, contre moins d'1% des entreprises de 10 à 49 salariés. Enfin, les rémunérations (48%) et les conditions de travail (24%) sont les deux premiers motifs cités par les entreprises ayant connu au moins une grève en 2020.