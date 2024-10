Surtaxation des billets d’avion : "On va devoir vendre les billets plus chers", alerte le président de la Fédération nationale de l’aviation et de ses métiers

"Nous n'allons pas avoir d'autre solution que de répercuter" la hausse de la taxe sur le transport aérien, "donc au final c'est le passager qui va être sanctionné, puisqu'on va devoir vendre les billets plus chers", a déclaré vendredi 11 octobre sur franceinfo Pascal de Izaguirre, PDG de Corsair et président de la Fédération nationale de l’aviation et de ses métiers (FNAM). Il réagit après une nouvelle taxe sur les billets d'avion prévue dans le projet de budget 2025 du gouvernement.

Pascal de Izaguirre décrit un secteur aérien "dans un état de choc" après cette annonce jeudi dans le cadre du projet de loi de finances 2025. "Cela va aggraver la situation de l'emploi et la situation de compétitivité du secteur aérien français, a-t-il déclaré. On ne se bat pas à armes égales. On accentue ce désavantage de compétitivité du pavillon français par rapport au pavillon étranger", s'est indigné le président de la FNAM.

Une lettre adressée au Premier ministre

Le PDG de Corsair craint également que cette surtaxe "ampute les moyens financiers que nous consacrons à la décarbonation. Nous payons des taxes dont aucune n'est fléchée vers les besoins de décarbonation du secteur aérien". Pascal de Izaguirre a d'ores et déjà envoyé une lettre avec plusieurs représentants des principaux syndicats aériens français au Premier ministre et à plusieurs ministres pour "plaider pour un aménagement", a-t-il ajouté.