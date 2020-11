VIDEO. Connaissez-vous ces trois alternatives au Black Friday ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Circular Monday

Créée en Suède, cette initiative est aujourd'hui organisée dans plusieurs pays le lundi précédant le Black Friday. Le but : encourager l'économie circulaire en faisant la promotion de produits d'occasion, de matériaux recyclés, de la location de matériel et de la réparation d'objets. Les organisateurs encouragent aussi les participants à poster une photo des produits en question sur les réseaux sociaux avec le hashtag : #circularmonday.

Giving Tuesday

Le "mardi du don" a été lancé en 2012 aux États-Unis, avant de se développer dans plus de 100 pays. Aussi appelé "journée mondiale de de la générosité et de la solidarité", cet événement encourage les citoyens, les entreprises et les organisations à donner des biens, de la nourriture du temps ou du sang et à se tourner vers les plus démunis.

Green Friday

Ce mouvement venu de France dénonce la "production excessive et irraisonnée" liée au Black Friday. Ce collectif rassemblant plus de 500 acteurs, dont des commerçants, propose un boycott de l'événement et encourage des alternatives plus locales et plus durables. Les entreprises souhaitant s'allier au mouvement et revêtir le logo Green Friday doivent promouvoir une consommation responsable, ne réaliser aucune promotion le jour du Black Friday et reverser 10 % des bénéfices de la journée à une association.