Six grands sites lancent vendredi les French Days, le Black Friday du commerce en ligne français

Ces groupes invitent "tous les commerçants exerçant en France" à y participer.

Cinq jours de bonnes affaires. Six grands sites français de commerce en ligne lancent, vendredi 27 avril, un Black Friday de printemps. L'opération promotionnelle, qui s'achèvera le 1er mai à 8 heures, est calquée sur le même modèle que celle organisée chaque automne en France depuis plusieurs années pour dynamiser les ventes.

Initiés par six géants du e-commerce

Baptisés les French Days, ces cinq jours de promotions sont initiés par six géants du e-commerce : Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé. Mais ils invitent "tous les commerçants exerçant en France" à y participer. Amazon a annoncé sa participation, mais uniquement sur les journées de vendredi et samedi.

"L'objectif est d'en faire un rendez-vous fixe chaque année. D'autant que le e-commerce français est un des plus dynamiques du monde", souligne le PDG de Cdiscount.