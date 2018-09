VIDEO. Quand la télé des années 50 fait découvrir le plastique aux Français

Le magazine "Cash Investigation" (Facebook, Twitter, #cashinvestigati) a retrouvé dans les archives de la télévision l’une des toutes premières émissions consacrées au plastique. Ce n’est pas tout jeune, mais c’est en couleur. C’était tout nouveau tout beau…

"C’est une invention fantastique qui va révolutionner nos vies, mesdames, mais vous aussi messieurs. La matière plastique est légère et résistante, elle ne présente que des avantages pour les consommateurs. C’est la star d’un salon qui se tient à Paris en ce moment. Regardez", annonce Elise Lucet déguisée en speakerine vintage…

Fonctionnel, incassable, multicolore

"L’ère des plastiques s’enorgueillit, à peine né, de quelque 150 articles de ménage et de jardin, légers, silencieux, colorés et fonctionnels", selon le commentaire de l'époque. Une matière effectivement fonctionnelle, incassable, multicolore… Dans les années 50, les Français découvrent les délices du plastique. C'est le début d’une longue histoire d’amour.

Soixante ans après, ce n’est plus du tout le même programme. Avec le plastique, ce n’est plus de l’amour, c’est de l’addiction. Dix tonnes de plastique sont produites chaque seconde dans le monde et une tonne finit dans les océans toutes les deux secondes. En 2050, il pourrait y avoir plus de plastique que de poissons dans la mer !

