Revenus : 1% des personnes les plus aisées gagnent en moyenne sept fois plus que le reste de la population

En 2015, 1% de la population a perçu, 7% de la masse des revenus et 30% des revenus du patrimoine déclarés, révèle une étude de l'Insee mardi 5 juin. Une personne seule se situait, en 2015, dans le 1% des plus hauts revenus si elle avait un revenu supérieur ou égal à 8 850 euros par mois, précise cette étude.

En moyenne, les très hauts revenus gagnent près de sept fois plus que l'ensemble de la population (6,8%). Si les personnes au-dessus de 106 210 euros, soit 8 850 euros mensuels, font partie du 1% le plus aisé de la population, la dispersion des revenus initiaux est conséquente : ils peuvent gagner jusqu'à 200 fois plus.

Ces ménages les plus aisés ont des revenus du patrimoine plus fréquents et plus importants que le reste de la population ; 25% de leur revenu total est constitué de revenus du patrimoine. Par ailleurs, 20% d'entre eux déclarent des revenus exceptionnels, contre seulement 2% du reste de la population.

Ces ménages à très hauts revenus vivent notamment en Île-de-France

Ces ménages se composent surtout de couples sans enfant à charge, dont le déclarant est âgé en moyenne de 59 ans. Ces ménages à très hauts revenus sont majoritairement propriétaires de leur résidence principale et vivent notamment en Île-de-France. La région héberge 42% des ménages des 1% les plus aisés, et 66% des 0,01% les plus aisés. Près de la moitié de ce dix-millième le plus aisé de la population vit à Paris, et 11% dans les Hauts-de-Seine.

Selon l'étude, ces très hauts revenus ont des ressources très diversifiées. Ils déclarent davantage de revenus du travail indépendant et de revenus du patrimoine. Ils acquittent 25% du total de l'impôt sur le revenu.