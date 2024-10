Report de la revalorisation des retraites : c'est "une double économie sur le dos des retraités", dénonce Denis Gravouil, membre de la CGT

C'est "une double économie sur le dos des retraités", dénonce mercredi 2 octobre sur franceinfo Denis Gravouil, membre du bureau confédéral de la CGT, en charge des questions emploi, retraites et chômage, après l'annonce du report de l'indexation des retraites sur l'inflation. Initialement prévue pour le 1er janvier 2025, la revalorisation des pensions interviendra le 1er juillet 2025.

Selon le ministère du Travail, ce report de six mois permettra de faire environ 4 milliards d’euros d’économies en 2025. La revalorisation de 5,3% des pensions en février dernier, pour 18 millions de retraités, avait représenté un surcoût de 14 milliards d'euros pour les caisses de l'Etat. Cette revalorisation se situera autour de 1,8%, soit le montant attendu de l'inflation en 2025.

"Beaucoup de pensions sont beaucoup trop basses"

"Non seulement, ça veut dire que pendant six mois on va avoir une baisse à euro constant des pensions de retraite, poursuit Denis Gravouil, mais en plus, ça ramène à une période où vraisemblablement l'inflation sera un peu plus basse."

La revalorisation du Smic est, quant à elle, avancée au 1er novembre. Le gouvernement promet aussi de mettre à contribution les plus grandes entreprises ainsi que les ménages les plus aisés. Denis Gravouil dénonce des mesures "provisoires" alors "qu'on demande à tous ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts de baisser leur niveau de vie". "Ça ne me paraît pas équilibré", estime-t-il. "Beaucoup de pensions sont beaucoup trop basses", explique le syndicaliste. Il demande donc "d'augmenter tous les salaires et les pensions".