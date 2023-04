VRAI OU FAKE : en Espagne, peut-on partir à la retraite dès que l'on possède ses annuités ?

Selon Nicolas Cadène, membre de la Nupes, la réforme des retraites espagnole permet de partir à la retraite quand on le souhaite, dès lors que l’on a ses annuités. Vrai ou fake ?

Le débat sur la réforme des retraites se fait souvent avec les yeux rivés sur nos voisins. En ce moment, l’Espagne vient de réformer son système de retraites. Pour certains, c’est la preuve que la réforme française est nécessaire. Pour d’autres, comme l’ancien candidat Nupes Nicolas Cadène, la réforme espagnole n’a rien à voir avec la française. Il souligne plusieurs différences : six annuités de moins qu’en France, la contribution des plus hauts revenus ou encore la possibilité de partir quand on le souhaite, dès lors que l’on a ses annuités.

Rendre le système plus juste

Qui dit vrai ? L’âge de la retraite en Espagne va bien passer à 67 ans en 2027. La mesure a été décidée en 2011 par un autre gouvernement de gauche, plus modéré. La réforme actuelle vise à rendre le système plus juste. Elle a notamment augmenté les cotisations des plus hauts salaires, sans toucher à l’âge légal de départ. Nicolas Cadène a donc raison sur ce point, mais se trompe lorsqu’il affirme que les Espagnols pourront partir à la retraite quand ils le souhaitent s’ils ont toutes leurs annuités. S’ils ont cotisé 38 ans et 6 mois, ils pourront arrêter de travailler à 65 ans, mais pas avant, contrairement à ce qu’affirme le membre de la Nupes.