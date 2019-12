Vœux d'Emmanuel Macron : les grévistes n'attendent plus rien du président

Les opposants à la réforme des retraites n'attendaient pas grand-chose de l'allocution du président de la République. Mardi 31 décembre, ils étaient plus d'une trentaine de salariés de la CGT et la SNCF à s'être rassemblés dans un café parisien. "C'est du blabla, on n'attend plus rien de lui", ont confié certains à la journaliste Camille Guttin. Lorsqu'Emmanuel Macron a évoqué un apaisement, la salle a plutôt souri.

Les contre-vœux des grévistes

"Les grévistes sont en train d'annoncer ce qu'ils appellent les contre-vœux. Pas de trêve, pas de fin de mobilisation, ils appellent tous les salariés du privé à les rejoindre", poursuit la journaliste. Enfin, certains grévistes ont fait le choix de ne pas assister à la retransmission de ces vœux, avec une idée en tête : amplifier le mouvement. Le 9 janvier aura lieu le prochain rassemblement national contre la réforme des retraites.

