VIDEO. Retrouvez l'intégralité du discours d'Edouard Philippe présentant le calendrier et la méthode de la future réforme des retraites

Le dossier est aussi colossal qu'explosif. Pendant quarante-cinq minutes, le Premier ministre a présenté, jeudi 12 septembre, le calendrier et la méthode de la future réforme des retraites devant le Conseil économique, social et environnemental (Cese). Sans surprise, Edouard Philippe a promis "plus d'écoute, plus de dialogue" dans l'élaboration de ce projet. "La réforme n'est pas écrite", a-t-il assuré. "Nous prendrons le temps qu'il faudra" : "on ne réforme pas un système vieux de 70 ans en quelques semaines."

Sur les échéances à venir, Edouard Philippe a déclaré que le projet de réforme des retraites ferait l'objet d'un vote d'ici l'été 2020. "Pour définir le système cible et les générations concernées, l'objectif demeure le même que celui que j'ai déjà évoqué, à savoir un vote du Parlement sur le projet de loi d'ici la fin de la session parlementaire de l'été prochain", a-t-il précisé. A plus long terme, "le nouveau système ne s'appliquera entièrement qu'à partir de 2040", a-t-il souligné.

Sur la méthode, Edouard Philipe a annoncé l'ouverture de concertations avec les partenaires sociaux qui se termineront au début du mois de décembre, d'une concertation citoyenne qui se tiendra jusqu'à la fin de l'année, ainsi que des concertations avec les catégories professionnelles concernées.