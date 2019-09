"Plus d'écoute, plus de dialogue" : Edouard Philippe dévoile la méthode pour réformer les retraites, suivez son discours

Ce qu'il faut savoir

C'est une prise de parole attendue par les partenaires sociaux et les Français. Edouard Philippe, s'exprime, jeudi 12 septembre à partir de 11 heures, sur le calendrier et la méthode de la future réforme des retraites devant le Conseil économique, social et environnemental (Cese). Ces annonces interviennent après la remise, mi-juillet, d'un rapport du haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, qui sert de base de discussions, et la réception la semaine dernière des partenaires sociaux pour déminer le terrain.

Trois axes de réflexion. A l'issue du séminaire gouvernemental à l'Elysée la semaine passée, le Premier ministre a précisé les trois grands axes de réflexion qu'il entend creuser. Il veut dans un premier temps connaître la vision des syndicats sur le sujet. Il s'agira ensuite de fournir un système équilibré à l'horizon 2025, puis d'assurer la transition vers un système universel, remplaçant les 42 régimes existants.

Un discours prolongé à la télévision ce soir. Edouard Philippe interviendra également à 20 heures au journal télévisé de TF1 afin de s'adresser "à tous les Français" pour "rassurer, expliquer l'ambition de réforme", "faire de la pédagogie" sur un sujet "qui parle à tous et qui est aussi extrêmement compliqué", explique l'entourage du Premier ministre.

Des appels à la grève. Ces annonces précèdent des journées d'appel à la grève en ordre dispersé. Le vendredi noir attendu dans les transports parisiens sera suivi lundi, à l'initiative du Conseil national des barreaux, des avocats, pilotes de ligne, stewards et hôtesses, mais aussi de quelques infirmiers et médecins, d'une manifestation à Paris pour défendre leurs régimes. Force ouvrière prévoit pour sa part un rassemblement le 21 septembre à Paris, quand la CGT, Solidaires et SUD-Rail défileront ensemble le 24 septembre.