VIDEO. Retraite : "Aucune modification de l'âge minimal de départ n’est envisagée", assure la ministre de la Santé

Agnès Buzyn l'a assuré lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée.

Elle a éteint la polémique dont elle était à l'origine. "Aucune modification de l'âge minimal de départ à la retraite n’est envisagée", a déclaré la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, mardi 19 mars, devant les députés, lors de la séance de questions au gouvernement. "Ce n'est pas non plus le sens des propos que j'ai tenus dimanche et dont les diverses interprétations sont à l'origine d'une polémique", a-t-elle insisté.

Retraites : "Aucune modification de l'âge minimal de départ à la retraite n’est envisagée", répond @agnesbuzyn. La ministre de la Santé défend en revanche l’incitation financière pour les personnes souhaitant continuer à travailler après l’âge légal.#DirectAN #QAG pic.twitter.com/SMmFPBIMFH — LCP (@LCP) 19 mars 2019

Dimanche, Agnès Buzyn avait envisagé de "proposer un allongement de la durée de travail" lors des discussions avec les partenaires sociaux "dans le cadre de la réforme générale" des retraites. "La question de l'âge du départ à la retraite est sans arrêt sur la table, à gauche comme à droite", avait relevé la ministre lors du "Grand jury" sur RTL, Le Figaro et LCI. Elle avait souligné s'exprimer "à titre personnel".