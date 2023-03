Vidéo Réforme des retraites : le maire Horizons de Reims n'est "pas favorable" à un référendum, car "nos concitoyens répondraient non"

Pour ce proche d'Edouard Philippe, la réforme est "nécessaire". Il juge qu'il est "beaucoup trop tard" pour lancer un processus référendaire.

"C'est beaucoup trop tard pour lancer un référendum sur le sujet", a réagi dimanche 12 mars sur franceinfo Arnaud Robinet, maire Horizons de Reims, président de la Fédération hospitalière de France (FHF). Samedi, pour la septième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats ont appelé le président Emmanuel Macron à "consulter le peuple" sur la réforme des retraites.

>> Réforme des retraites : quel est le programme pour le projet de loi après son adoption au Sénat ?

Si le maire de Reims n'y est "pas favorable ", c'est parce qu'on "répond par un oui ou un non et qu'à la question 'voulez-vous travailler plus longtemps ?' Naturellement, nos concitoyens répondraient non". "Il faut être lucide", plaide-t-il.

"Il y aura une majorité à l'Assemblée"

"Cette réforme est nécessaire", rappelle Arnaud Robinet, "mais la question qu'on peut se poser, c'est sur la forme", nuance ce proche d'Édouard Philippe. "Est-ce que toutes ‘les formes’ ont été mises dans le cadre de la négociation, dans le cadre des échanges avec les partenaires sociaux ? La réponse, c'est qu'il y a eu quelques couacs" notamment en termes de communication, selon l'élu.

Le Sénat, à majorité de droite, a adopté samedi soir, avec une journée d'avance sur l'échéance fixée par le gouvernement, la réforme des retraites après dix jours de débats tendus, offrant à l'exécutif un premier succès législatif sur ce texte très contesté. Élisabeth Borne affirme qu'il "existe une majorité" au Parlement. Et Arnaud Robinet espère que la menace d'un 49.3 s'éloigne. Il estime que si le gouvernement utilise cet article "49.3 pour faire passer cette réforme, la mobilisation des Français et des partenaires sociaux sera conséquente". Il croit en "une majorité", peut-être "faible, limite, mais il y aura une majorité à l'Assemblée nationale." Le maire Horizons de Reims appelle ses "anciens collègues des Républicains à prendre leurs responsabilités" pour voter cette réforme.