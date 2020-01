Retraites : université bloquée, avocats qui déposent la robe et manifestations... le point région par région

Alors que la réforme des retraites promise par Emmanuel Macron est présentée en conseil des ministres ce vendredi, ses opposants manifestent un peu partout en France. Le point sur la mobilisation, région par région.

Plusieurs milliers de personnes manifestent vendredi en France contre le projet de réforme du système des retraites au moment même où ce texte, objet d'une contestation sociale sans précédent depuis près de deux mois, était présenté en conseil des ministres, première étape avant son examen par le Parlement.

Auvergne-Rhône-Alpes

À Clermont-Ferrand, 150 avocats ont perturbé l'audience de rentrée solennelle du tribunal judiciaire à Clermont-Ferrand. Ils se sont présentés avec des ballons rouges et noirs, "pour symboliser la disparation d’1/4 des avocats avec ce texte" l'ordre des avocats du Puy-de-Dôme. De même, les avocats des barreaux de Brive et de Tulle ont perturbé l'audience de rentrée du tribunal de Brive et déposé symboliquement leurs blouses, rapporte France Bleu Limousin. Par ailleurs, la radio indique aussi que "plusieurs centaines de manifestants défilent à Limoges ce vendredi matin".

À Saint-Étienne, plusieurs centaines d'enseignants ont érigé un mur de manuels scolaires devant l'inspection académique. Une action pour protester contre la réforme du bac mais aussi la réforme des retraites, puisque ont rejoint ensuite le défilé en ville.

Centre-Ouest

À La Roche-sur-Yon, "plusieurs centaines de manifestants défilent contre la réforme des retraites", rapporte France Bleu Loire Océan. De même, à Chateauroux, France Bleu Berry indiquait vers 11 heures qu'"au moins 800 personnes déjà rassemblées place de la République pour la manifestation contre la réforme des retraites".

Champagne-Ardenne

À Reims (Marne), les manifestants se sont donné rendez-vous à 10 heures. Ils étaient au moins un millier à défiler dans les rues, selon France Bleu Champagne-Ardenne. C'est moins que la semaine précédente.

Grand Est

À Nancy, une cinquantaine d'étudiants ont bloqué les entrées de la faculté de lettres et de sciences humaines, rapporte France Bleu Sud Lorraine. Tous les cours du jour sont annulés "pour des raisons de sécurité". "Par ailleurs, compte tenu du nombre d'agents grévistes à la Bibliothèque universitaire du campus, elle ne peut quant à elle pas accueillir de public aujourd'hui", indique la direction dans un communiqué. La faculté de lettres avait été bloquée une première fois ce mardi par plusieurs dizaines d'étudiants pour les mêmes raisons. Les cours avaient, là aussi, été annulés.

Normandie

En Normandie, les manifestants sont répartis entre Le Havre, la ville du Premier ministre Edouard Philippe, pour une manifestation régionale, rapporte France Bleu Normandie (Seine-Maritime-Eure). Selon la police, 7 500 manifestants défilent au Havre, 3 400 manifestants à Rouen, où les syndicats revendiquent plus de 6 000 personnes. Par ailleurs, une coupure d'électricité a touché vers 10 heures le centre-ville du Havre pendant une vingtaine de minutes. Près de 16 000 clients ont été privés d'électricité. Il s'agit selon Enedis, d'un acte de malveillance. Une plainte devrait être déposée.

Dans la Manche, les syndicats appellent à s'installer sur des ronds-points stratégiques, indique France Bleu Cotentin, provoquant des ralentissements et des embouteillages.

Nouvelle-Aquitaine

À Guéret, 600 personnes manifestent, selon France Bleu Creuse, qui indique que les manifestants ont modifié leur trajet pour passer devant la permanence du député LREM Jean-Baptiste Moreau. Il avait créé la polémique le week-end dernier en écrivant sur Twitter "islamistes et syndicalistes radicaux, même combat contre la République". A Périgueux, 3 000 manifestants défilent ce matin selon la CGT, 2 000 selon la police, rapporte France Bleu Périgord.