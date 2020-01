DIRECT. Grève du 24 janvier : le gouvernement examine l'avant-projet de loi sur la réforme des retraites

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GREVE

: La mobilisation de la dernière chance ? Au 51e jour de grève, l'intersyndicale qui regroupe la CGT, FO, Solidaires, la FSU, la CFE-CGC et les organisations de jeunesse réclame le retrait de la réforme des retraites. Et appelle à tenir aujourd'hui une septième journée d'action interprofessionnelle marquée par des manifestations, des arrêts de travail et des actions spectaculaires. Nous vous résumons ce qui est prévu.

: Bonjour @Pascal_b45. Nous faisons le point dans cet article sur ce que contient l'avant-projet de loi présenté en Conseil des ministres ce matin. Il faut notamment savoir que les modalités précises de transition entre les deux systèmes seront définies par ordonnances. Bonne journée !

: Le Premier ministre, Edouard Philippe, annonce dans une interview au journal La Croix (lien abonné) que la conférence de financement proposée par la CFDT se tiendra le 30 janvier. Cette conférence doit permettre de trouver les moyens de garantir l'équilibre financier du futur système.

: D'après le gouvernement, l'instauration d'un âge pivot à 64 ans permettrait de faire 3 milliards d'euros d'économies en 2022 et 12 milliards en 2027. Mais après le retrait provisoire de cette notion, quelles sont les autres pistes pour maintenir le système à l'équilibre ? Plusieurs pistes ont déjà été évoquées.

: L'un des points de friction de la réforme des retraites, c'est l'âge pivot. Alors que les syndicats réclament son retrait pur et simple, le gouvernement a montré (un peu) de flexibilité sur la question. L'"âge d'équilibre", comme l'appelle l'exécutif, figure toujours dans le texte, mais Edouard Philippe a annoncé le retrait à titre provisoire de la mesure de court terme, destinée à renflouer l'équilibre des caisses de retraite à l'horizon 2027.

: Au programme de l'actualité aujourd'hui :



Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, alors que le projet de loi est présenté ce matin en Conseil des ministres. Grosses perturbations à prévoir dans les transports, notamment parisiens, et de multiples manifestations et "actions coup de poing" sont prévues. Au 51e jour du mouvement entamé le 5 décembre, l'intersyndicale (CGT, FO, CFE-CGC, Solidaires, FSU et organisations de jeunesse) espère "une mobilisation maximale" et prévoit de "poursuivre et amplifier les actions".





• La Chine a confirmé ce matin un deuxième mort du nouveau coronavirus en dehors de la zone à l'épicentre de l'épidémie, qui a tué au total 26 malades. Deux villes chinoises, Wuhan et Huanggang, ont été placées en quarantaine. De son côté, l'OMS estime qu'il est "trop tôt" pour déclarer une urgence internationale.



• Météo France maintient uniquement le département de l'Aude en vigilance orange, en raison du risque de crues et d'inondations. L'alerte est levée en revanche pour les Pyrénées-Orientales.



• Pour la première fois, un match de NBA va se jouer en France. Les Charlotte Hornets rencontreront les Milwaukee Bucks ce soir, sur le parquet de l'AccordHotels Arena de Paris.