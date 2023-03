Retraites : le bilan des interpellations et des mobilisations parfois émaillées d'incidents samedi dans plusieurs villes de France

En tout 4 200 personnes ont défilé à Paris et on compte 169 interpellations dont 122 dans la capitale.

169 interpellations, dont 122 à Paris, ont été réalisées en France lors des manifestations samedi soir contre la réforme des retraites, a indiqué à franceinfo dimanche 19 mars le ministère de l'Intérieur. 4 200 personnes ont participé à la manifestation samedi soir place d'Italie à Paris. La préfecture de police a réalisé 112 interpellations. La préfecture de police avait interdit toute manifestation place de la Concorde. 400 contrôles ont été effectués aux abords de la place et 12 personnes ont été interpellées dans la soirée. L'interdiction de manifester est maintenue dimanche place de la Concorde et sur les Champs-Elysées, selon la préfecture de police. Par ailleurs, 118 gardes à vue, dont 12 mineurs, sont en cours à Paris après les manifestations de samedi soir, a indiqué le parquet de Paris. Elles seront traitées dans la journée de dimanche.

Plusieurs rassemblements contre la réforme des retraites ont été émaillés d'incidents samedi dans plusieurs villes de France, selon le réseau France Bleu. En dehors des grandes villes, plus de 90 manifestations ont été organisées en France, rassemblant 5 000 personnes . Elles se sont déroulées sans incident majeur, a indiqué la gendarmerie nationale. Voilà ce le bilan qu'on peut en faire à la mi-journée.

Bouches-du-Rhône

À Marseille, 1 500 personnes se sont rassemblées place de Gaulle, sans incident, selon la police. Par ailleurs des incidents ont eu lieu en marge du carnaval de la Plaine à Marseille. Des participants ont pris à partie des policiers. Un membre des forces de l'ordre a été blessé. 4 personnes ont été interpellées.

Eure

Dans l'Eure, une manifestation déclarée est partie de la place Mandle, à Évreux, dès 14h. Un millier de manifestants étaient présents selon la CGT, 600 selon la préfecture.

Gironde

À Bordeaux, entre 1 900 (préfecture) et 5 000 (syndicats) manifestants ont défilé dans le centre-ville samedi après-midi, selon France Bleu Gironde. 7 personnes ont été interpellées. Des poubelles ont été incendiées et la police a fait usage de gaz lacrymogènes.

Loire-Atlantique

À Nantes, 15 000 personnes (selon la CGT) se sont retrouvées samedi après-midi, selon France Bleu Loire Océan. Après avoir essuyé des jets de projectiles tels que des bouteilles en verre, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes. Des poubelles ont été incendiées.

Nord

À Lille, des manifestants ont jeté des projectiles contre les forces de l’ordre. Des abris bus ont été dégradés et des poubelles incendiées. Deux policiers ont été légèrement blessés et une personne a été interpelée, selon la police.

Rhône-Alpes

À Lyon, les forces de l'ordre avaient commencé à disperser 500 manifestants dans la soirée de samedi, à cause de la présence "de casseurs et de groupes violents", selon la préfecture. Le feu a été mis à des poubelles. Il y a eu 15 interpellations, selon la police.

Paris

À Paris, 110 personnes ont été interpellées près de la place d'Italie, où 4 200 manifestants se sont rassemblés à 18 heures, selon la police. Selon une source proche du dossier, cette manifestation déclarée par l'association Attac a été émaillée de "nombreuses dégradations par tags, incendies de poubelles, panneaux publicitaires et matériels urbains". Par ailleurs, les policiers ont été l'objet de jets de bouteilles après le renversement de containers à verre. Une école maternelle, la mairie du 13e arrondissement et un centre médical ont fait l'objet de tags. Quatre policiers ont été légèrement blessés sans être hospitalisés. La manifestation a dégénéré vers 20 heures, selon la reporter de France Inter sur place. Quelques casseurs habillés en noir ont incendié des poubelles et les forces de l'ordre ont utilisé du gaz lacrymogène. Douze personnes ont été interpellées en début de soirée place de la Concorde, où les manifestations sont interdites.

Seine-Maritime

À Rouen, entre 380 et 700 personnes ont manifesté dans le centre-ville samedi après-midi selon France Bleu Normandie. Les manifestants ont perturbé la circulation, les voitures, les bus et quelques métros. En Seine-Maritime, 1 000 personnes se sont rassemblées au Havre, selon les syndicats et la préfecture. Les manifestants ont défilé pendant deux heures, dans le calme, selon les services de l'État.