Retraites : 61% des Français favorables au retrait de l'âge pivot, "c'est difficile de tirer un enseignement de ces chiffres" réagit Marlène Schiappa

Selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro, 61% des français demandent le retrait de l'âge pivot du projet de réforme des retraites.

"C'est difficile de tirer un enseignement de l'ensemble de ces chiffres", a indiqué mercredi 8 janvier Marlène Schiappa sur franceinfo, alors qu'un sondage Odoxa Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro, révèle que 57% des Français souhaitent l'arrêt de la grève et que 61% des sondés demandent le retrait de l'âge pivot de la réforme des retraites.

Selon la secrétaire d'Etat à l'égalité femmes-hommes, "il y a beaucoup de Français qui veulent que la grève s'arrête, parmi ces Français, on peut avoir tout autant des grévistes qui en ont marre de ce mouvement et veulent retrouver une situation plus sereine".

Je pense qu'il est difficile d'avoir une lecture uniforme de ce sondageMarlène Schiappa à franceinfo

"Chacun d'entre nous est conscient que nous devons aller vers un compromis, un compromis ça ne veut pas dire céder, un compromis, ça ne veut pas dire, tout ou rien. Il faut maintenant que chacun fasse un pas vers l'autre. Il y aura une réunion vendredi avec les partenaires sociaux et je souhaite qu'on puisse enfin avancer d'ici au débat parlementaire", espère-t-elle.

"Le sujet : c'est comment on transforme le système des retraites actuel qui est plutôt inégalitaire et inopérant et comment on arrive à un système de retraites universel à points qui soit financé", a défendu Marlène Schiappa."Le système actuel des retraites, non seulement, ne corrige pas les inégalités entre les femmes et les hommes, mais il les aggrave avec 42% d'écart".

Marlène Schiappa veut rallonger le congé-paternité

Sur la question des salaires, "avec Bruno Le Maire, nous sommes en train de travailler à une loi pour l'égalité femmes-hommes dans l'économie, avec notamment la question de l'allongement du congé paternité. Moi je veux qu'on allonge le congé-paternité en France. Il est de 11 jours uniquement, il y a beaucoup de pays dans lesquels il est de plusieurs semaines voire d'un mois et plus au Canada, en Suède, etc."

"Il y a une consultation disponible en ligne sur femmeseco.make.org, chacun peut aller y faire ses propositions sur ce sujet, sur les quotas de femmes dans la direction des entreprises et beaucoup d'autres. Sur cette consultation que nous avons lancée il y a quelques semaines, nous avons déjà 65 000 contributions", s'est félicitée Marlène Schiappa.