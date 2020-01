Réforme des retraites : plusieurs députés évoquent un possible compromis de la part du gouvernement

Jeudi 9 janvier, une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites a lieu partout en France. L'exécutif surveille de près les manifestations, la veille du rendez-vous du Premier ministre avec les partenaires sociaux à Matignon. Le journaliste Guillaume Daret fait le point sur la situation. "C'est surtout l'ampleur de la mobilisation qui va être étudiée de très près avec une question : est-ce qu'il y a plus ou moins de monde que le 5 décembre dernier, 806 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, plus du double selon les syndicats".

"La CFDT est méfiante"

Vendredi 10 janvier, Édouard Philippe aura rendez-vous avec les partenaires sociaux à Matignon. "La CFDT est méfiante. 'Si l'âge pivot reste dans le projet de loi ça sera non' a dit Laurent Berger (le secrétaire général de la CFDT, ndlr). En coulisses, plusieurs députés évoquent un possible compromis, qui consisterait à retirer l'âge pivot du texte et d'y inscrire en revanche le principe de l'équilibre financier. Cela serait une piste étudiée pour tenter de sortir de la crise", conclut le journaliste.

