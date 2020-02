Réforme des retraites : les avocats continuent de se mobiliser

Alors que la réforme des retraites continue de faire débat, les avocats en sont à leur septième semaine de grève. Et la mobilisation prend plusieurs formes : manifestations, opérations justice morte, audiences reportées... Tous les moyens sont bons pour ralentir les procédures en cours. Quitte à être plusieurs sur un même dossier. Une avocate détaille : "D'habitude c'est un avocat et cinq dossiers. Là aujourd'hui on a quatre avocats, un dossier. Et c'est comme ça qu'on peut exercer correctement notre métier."

Mobilisés, les avocats ont opté pour la grève du zèle, bien décidés à ralentir les procédures, pour la bonne cause : traiter avec précisions les dossiers, et donner à chaque client la défense qu'il mérite. Dans ce sens, un simple vol de portable fera l'objet de deux heures de plaidoirie, tandis qu'un outrage à agent de police durera trois heures. "Ce barreau, qui est menacé de disparaître, a décidé de sortir un peu des habitudes, et ne plus accepter ce flux tendu", détaille l'avocat Martin Pradel.

