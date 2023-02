Réforme des retraites : le geste très politique d’Elisabeth Borne

Le débat sur la réforme des retraites s’ouvre lundi 6 février à l’Assemblée nationale, à la veille d’une troisième journée de contestation. Dimanche, Elisabeth Borne aurait déclaré être prête à des concessions, notamment sur les carrières longues. Un geste clairement en direction de la droite.

Sans attendre les débats sur les retraites dans l’hémicycle, Elisabeth Borne dévoile, dans le Journal du Dimanche, de premières concessions, à commencer par un élargissement du dispositif aux carrières longues. Un geste d’abord adressé aux Républicains, pour tenter d’obtenir une majorité. Pas de réaction, dimanche 5 février au matin, du patron des Républicains, mais l’aile sociale du parti juge la mesure insuffisante.

Clause de revoyure





"L’index senior", initialement réservé aux entreprises de plus de 300 salariés, sera aussi élargi et assorti de sanctions financières. Une mauvaise idée, pour le Medef. La CFDT, elle, estime que ces annonces ne remettent pas en cause la poursuite de la mobilisation. L’exécutif retient une clause de revoyure, réclamée par le Modem et Les Républicains, en 2027, pour faire un premier bilan de sa réforme.