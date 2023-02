Réforme des retraites : l'Assemblée nationale rejette l'article 2, qui proposait la création d'un "index senior" dans les entreprises

À 256 voix contre et 203 voix pour, ainsi que 8 abstentions, l'article 2, qui proposait un "index senior" pour inciter les entreprises à préserver leurs effectifs de salariés seniors, a finalement été repoussé.

Un revers pour le gouvernement. L'Assemblée nationale a rejeté, mardi 14 février en fin de soirée, l'article 2 du projet de réforme des retraites proposant la création d'un "index senior" pour inciter les entreprises à préserver leurs effectifs de salariés seniors.

À 256 voix contre et 203 voix pour, ainsi que 8 abstentions, l'article 2 a finalement été repoussé. L'annonce du résultat du scrutin par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a été accueilli par un tonnerre d'applaudissements des députés de la Nupes et LR, qui se sont prononcés contre cet index. Le groupe RN a également voté contre cet article.

"Victoire !", a notamment salué sur Twitter Mathilde Panot, présidente du groupe La France insoumise à l'Assemblée nationale. "On continue jusqu'au retrait !", a poursuivi le député insoumis Bastien Lachaud.

"Ce soir, toute la gauche et le RN célèbrent le fait de supprimer" cet index, a déploré pour sa part le ministre du Travail Olivier Dussopt, qui les a traités de "Tartuffe". Cette défaite pour le camp présidentiel se profilait du fait de la défection de la droite, dont les voix sont nécessaires aux élus macronistes pour atteindre la majorité absolue. Pour les députés LR, l'index est "inadapté aux réalités des PME" et ne va "pas améliorer le taux d'emploi des seniors".

Cette proposition pourrait toutefois être réintroduite dans la suite de la navette parlementaire. Plus de 14 200 amendements restent à examiner d'ici vendredi soir, et 18 articles du projet de loi. Voté ou non, vendredi à minuit, la réforme des retraites aura fini son parcours en première lecture à l'Assemblée nationale et partira au Sénat.