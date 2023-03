Réforme des retraites : l'accord trouvé en commission mixte paritaire prouve "qu'il est possible de trouver des compromis", selon un député Renaissance

Marc Ferracci a salué sur franceinfo un "texte amélioré", "pour tenir compte des situations très spécifiques".

"Je me réjouis" de l'accord trouvé sur la réforme des retraites en commission mixte paritaire (CMP) "parce que c'est la preuve qu'il est possible de trouver des compromis à la fois entre l'Assemblée et le Sénat, et entre des groupes politiques aux sensibilités différentes", a salué mercredi 15 mars sur franceinfo Marc Ferracci, vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale et député des Français établis hors de France.

"Le texte a été amélioré", précise Marc Ferracci, alors que l'accord en CMP a été obtenu par 10 voix contre quatre. Il pointe notamment "l'amélioration du dispositif carrières longues, avec en particulier la possibilité pour des personnes qui ont commencé à travailler avant 21 ans de partir dès lors qu'ils ont 43 années de cotisations". C'était "une demande importante du groupe LR de l'Assemblée nationale, mais également du groupe Horizons, qui appartient à la majorité présidentielle", souligne-t-il.

Un texte "amélioré"

L'autre élément qui "a fait consensus" concerne les femmes "qui continueront à travailler après 63 ans" et qui "bénéficieront d'une surcote dès lors qu'elles ont obtenu les trimestres de maternité". Le texte a également "réintégré le fameux index seniors", ajoute encore Marc Ferracci, "un élément de responsabilisation des entreprises".

Le texte de la réforme reviendra jeudi 16 mars au Sénat dans la matinée, avant d'être soumis au vote des députés l'après-midi, "un enjeu très important", rappelle Marc Ferracci. Il espère que le gouvernement "n'aura pas à recourir à cet outil constitutionnel" qu'est l'article 49.3 de la Constitution.

"C'est un outil démocratique. Mais je concède que l'utilisation du 49.3 ne serait pas une bonne nouvelle, comparée à l'adoption de la réforme par le vote." Marc Ferracci, député Renaissance sur franceinfo

"Nous avons passé du temps à essayer de convaincre. Et je pense que le texte a connu beaucoup d'aménagements qui vont dans le bon sens, beaucoup d'améliorations pour tenir compte des situations très spécifiques", martèle Marc Ferracci. Il vante "un texte équilibré" et en appelle "à la responsabilité" des parlementaires. "Derrière toutes les discussions qui ont pu avoir lieu ces dernières semaines, derrière tous les doutes qui ont pu être émis par un certain nombre de députés, je pense qu'il y a un enjeu fondamental derrière ce vote, c'est l'enjeu de la responsabilité" vis-à-vis "de notre système par répartition" et "des générations futures".

Dernier vote au Parlement ce jeudi

"Une réforme comme celle-ci, elle ne se fait pas en fonction des enquêtes d'opinion, elle se fait en fonction de l'intérêt général", ajoute Marc Ferracci. Il se dit enfin certain de "dégager une majorité avec l'appui d'une grande partie du groupe Les Républicains".