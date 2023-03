Réforme des retraites : Juliette Binoche, Abd Al Malik, Laure Calamy... Près de 300 personnalités de la culture demandent le retrait du texte

"Il est temps de dire que nous sommes oppose.és à cette réforme", écrivent ces professionnels dans une tribune publiée par "Libération".

Le monde de la culture s'engage contre la réforme de la retraite. Près de 300 personnalités ont signé une tribune publiée dans le quotidien Libération (article pour les abonnés) jeudi 23 mars, afin de réclamer le retrait du texte.

"Monsieur le président de la République, vous avez choisi de faire passer en force une réforme des retraites, injuste, inefficace, touchant plus durement les plus précaires et les femmes, rejetée par l’immense majorité de la population, et même minoritaire à l’Assemblée nationale, écrivent-ils dans la tribune. En plus des appels intersyndicaux, il est temps de dire que nous sommes oppose·és à cette réforme et à la méthode du passage en force par le 49-3."

Parmi les signataires, on retrouve notamment Swann Arlaud, Bérénice Bejo, Juliette Binoche, Laure Calamy, Isabelle Carré, Jonathan Cohen, Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, Valérie Donzelli, Audrey Fleurot, Camélia Jordana, Philippe Katerine, Cédric Klapisch, Alex Lutz, Abd Al Malik, Corinne Masiero, ou encore Noémie Merlant.