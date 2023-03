DIRECT. Grève contre la réforme des retraites : l'accès au Terminal 1 de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle bloqué par des manifestants

Ce qu'il faut savoir

Neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, jeudi 23 mars. Elle survient 24h après la prise de parole d'Emmanuel Macron, qui n'a pas fait retomber la pression. Des grévistes ont bloqué l'accès au Terminal 1 de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, jeudi 23 mars. Des membres de la CGT ont également envahi le hall du Terminal, comme le montrent des vidéos sur Twitter. Certains voyageurs finissent leur trajet à pied pour prendre leur avion. Suivez notre direct.

Le gouvernement veut maintenir le dialogue. Malgré la colère des syndicats et des oppositions, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, invité de RTL jeudi, croit toujours à la discussion. Il ne veut pas "être dans le déni après ce conflit, ne pas penser qu'on va effacer les choses, il y a un avant et un après, assure-t-il, mais les sujets sont nombreux pour renouer le dialogue" entre le gouvernement et les syndicats.

Les syndicats et le gouvernement dialoguent-ils ? "Nous avons des contacts informels, des conversations discrètes", a assuré Olivier Dussopt sur RTL. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, lui a répondu quelques minutes plus tard sur BFMTV. "Il y a eu des échanges" par téléphone avec le ministre, qui a demandé à le voir, mais "il n'y a pas de discussion". "J'ai dit que pour l'instant ça [n'allait] pas être possible en plein conflit des retraites", justifie le syndicaliste.

Forte mobilisation attendue. La police prévoit "entre 600 et 800 000 personnes sur environ 320 actions", dans tout le pays, jeudi, dont 40 à 70 000 à Paris, où le cortège s'élancera à 14 heures de la place de la Bastille, en direction de la place de l'Opéra.

Inquiétude autour de la présence d'éléments radicaux. Environ 500 "gilets jaunes" et 500 éléments radicaux sont attendus dans la capitale, et "en province, plus d'une dizaine de villes verront des démonstrations de l'ultragauche, encouragées par le climat de violence des derniers jours". Quelque douze mille policiers vont être mobilisés, dont 5 000 dans la capitale.

De fortes perturbations. Entre 40 et 50% de grévistes sont attendus dans les écoles maternelles et élémentaires, selon le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire. Le trafic sera fortement perturbé à la RATP. A la SNCF, seule la moitié des TGV Inoui et Ouigo et le tiers des TER rouleront. Le secteur aérien sera aussi affecté.