Réforme des retraites : Gérald Darmanin annonce un an de concertations

Le président de la République avait préalablement déclaré qu'il souhaitait que "cette réforme incarne un changement de méthode".

"Le président de la République a fait une annonce qui me paraît très importante et qui rentre bien dans l'acte 2 du quinquennat et qui est souhaité, me semble-t-il, par les Français, que l'on va concerter." Invité de RTL vendredi 30 août, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, a précisé la durée que prendront les concertations sur la réforme des retraites.

On va prendre un an, un petit peu moins d'un an, de concertations avec la société, avec les avocats, les infirmières, les fonctionnaires, les professeurs, tout ceux qui sont concernés, les Français.Gérald Darmaninsur RTL

"Je veux que cette réforme incarne un changement de méthode", avait indiqué Emmanuel Macron dans son interview à France 2. "On va la construire tous ensemble cette réforme", avait-t-il assuré, évoquant, "plus qu'une concertation", "une grande négociation", "un grand débat".