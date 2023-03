Réforme des retraites : avec ce gouvernement, "on est toujours dans la provocation" estime le président des écologistes au Sénat

Guillaume Gontard, sénateur de l'Isère, dénonce des "passages en force" après le vote de la réforme des retraites au Sénat.

"On est toujours dans la provocation", a réagi dimanche 12 mars 2023 sur franceinfo, Guillaume Gontard, le président du groupe écologiste, solidarité et territoire au Sénat. Le sénateur réagissait aux propos d’Olivier Véran. Après l’adoption par le Sénat de la réforme des retraites, le porte-parole du gouvernement a expliqué que la majorité était toujours "ouvert au dialogue". "Quand j’entends Véran, j’entends plutôt ‘on va passer en force, on ne va écouter personne’", rétorque Guillaume Gontard. "On voit que ce texte n’a pas été voté à l’Assemblée nationale et il a été voté dans des conditions très particulières au Sénat avec un ensemble de dispositifs pour museler le Sénat et qui ne peuvent pas être satisfaisant."

Le sénateur de l’Isère ne croit plus au dialogue promis par le gouvernement. La dernière semaine de débats au Sénat a été un exemple de "passages en force" selon lui. "Nous avons eu droit durant une semaine à des débats riches, puis le gouvernement et la majorité sénatoriale n’ont plus voulu débattre. Il y a cette volonté de vouloir passer en force en n’écoutant personne. Nous sommes en train de se couper des Françaises et des Français." Pour Guillaume Gontard, le gouvernement ne "discute qu’avec la majorité sénatoriale. Les Républicains sont la jambe de bois d’un gouvernement aux abois".

Face à cette absence de consensus, et comme de nombreux élus de gauche, le président du groupe écologiste appelle Emmanuel Macron à "trouver une solution de sortie". Guillaume Gontard mise sur le référendum. "Il faut faire confiance, sur un texte aussi fort, aux Français. Ce gouvernement dit ‘il faut faire confiance’ au bon sens des Français, faisons-le."