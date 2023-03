DIRECT. Réforme des retraites : "La commission mixte paritaire n'est pas jouée d'avance", prévient le chef des sénateurs LR

Ce qu'il faut savoir

Le gouvernement a gagné une bataille, mais pas la guerre. Après l'adoption du projet de réforme des retraites par le Sénat, la commission mixte paritaire qui réunira sept sénateurs et sept députés pour trouver un compromis sur le texte mercredi n'est "pas jouée d'avance", a prévenu, dimanche 12 mars, le chef des sénateurs LR, Bruno Retailleau. "La majorité présidentielle aurait bien tort de penser que ce sera facile", a-t-il affirmé, sur Public Sénat, se posant en allié exigeant du camp macroniste sur ce texte. Suivez notre direct.

Dimanche chômé au Sénat. En adoptant le texte par 195 voix contre 112 samedi soir, le Sénat a bouclé sa course contre la montre avec une journée d'avance. L'échéance était fixée à dimanche minuit, en vertu de l'article de la Constitution auquel le gouvernement avait eu recours pour limiter le temps des débats législatifs.

Vers un recours au 49.3 ? Si la commission mixte paritaire accouche d'un compromis mercredi, le texte remanié devra être validé jeudi matin au Sénat, puis l'après-midi à l'Assemblée. Ce dernier vote, s'il est positif, vaudra adoption définitive par le Parlement. Mais les doutes sur l'existence d'une majorité à l'Assemblée ont ravivé l'hypothèse d'un recours par le gouvernement à l'article 49.3 de la Constitution. User de ce dispositif serait "dangereux", "une forme de vice démocratique", a averti le leader de la CFDT, Laurent Berger.

Des perturbations dans les transports dimanche. A la SNCF, le trafic reste "fortement perturbé", du fait de la poursuite de la grève reconductible. La moitié des TGV et des trains Ouigo sont supprimés et seulement 40% des TER doivent rouler. La compagnie ferroviaire prévoit de faire circuler un train sur quatre. A la RATP, le trafic des métros, bus et tramways est normal, mais seul un RER A sur deux circule, et deux RER B sur trois.

Nouvelles manifestations mercredi. L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation nationale le jour de la commission mixte paritaire. Samedi, lors de la septième journée d'action, le ministère de l'Intérieur a dénombré 368 000 manifestants en France, et la CGT plus d'un million. C'est la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement de contestation.