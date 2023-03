Réforme des retraites adoptée au Sénat : "49.3 ou pas, nous pouvons éviter le pire", affirme le président du RN

Jordan Bardella appelle à contrer cette "réforme brutale" et inapplicable à ses yeux.

"49.3 ou pas, nous pouvons encore éviter le pire", affirme Jordan Bardella, le président du Rassemblement national et député européen, invité de Questions politiques sur franceinfo en partenariat avec France Inter et Le Monde, dimanche 12 mars 2023. Selon lui, "le pire serait évidemment l'adoption de ce texte de loi", la réforme des retraites, votée samedi au Sénat, et qui doit désormais passer en commission mixte paritaire, mercredi, avant un vote à l'Assemblée nationale.



"Rien n'est fait", assure Jordan Bardella, convaincu que si le gouvernement active le 49.3, "alors, il faudra une motion de censure". "Il faudra se mettre d'accord avec toutes les oppositions pour déposer la motion de censure la plus consensuelle possible", prévient le président du RN, tout en pointant du doigt "l'opposition en carton de la Nupes qui refuse de voter les motions de censure par sectarisme quand elles n'émanent pas des bancs de la gauche". C'est, selon lui, "dans l'intérêt de tous les Français que les oppositions se mettent d'accord" pour "faire tomber le gouvernement". Jordan Bardella affirme d'ailleurs que des discussions sont en cours.

>> Réforme des retraites : les arguments contre un recours au 49.3 "sont très forts", estime François Bayrou

Le président du Rassemblement national appelle à contrer cette "réforme brutale", inapplicable "vu l'état du pays" et promet, en cas d'élection de Marine Le Pen en 2027, de garantir "le départ à l'âge légal de 60 ans, avec 40 annuités de cotisation pour tous ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans".