Promulgation de la loi sur les retraites : "Une décision totalement honteuse", dénonce la secrétaire générale de la CGT

Sophie Binet a critiqué ce samedi sur franceinfo l'attitude du président de la République, qui a promulgué la loi sur les retraites "dans le dos des travailleurs et des travailleuses".

"C'est une décision totalement honteuse", a fustigé d'emblée Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, samedi 15 avril sur franceinfo. Emmanuel Macron a promulgué la réforme des retraites au Journal officiel dans la nuit de vendredi à samedi, et cet acte juge la patronne d'un des premiers syndicats de France, relève du "mépris". "La preuve, il la prend en pleine nuit, dans le dos des travailleurs et des travailleuses".

"Cela confirme le violent mépris du président pour la population et les organisations syndicales", a précisé Sophie Binet. Elle a rappelé que l'intersyndicale, vendredi soir, avait "solennellement appelé Emmanuel Macron à tirer les leçons de la censure du Conseil constitutionnel et à ne pas promulguer la loi". Un sentiment partagé par Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT.

"C'est scandaleux de promulguer la loi en l'état et de ne pas saisir la main tendue des syndicats qui en appelaient à la sagesse du président", a poursuivi sur franceinfo Sophie Binet. Emmanuel Macron "nous claque la porte au nez", regrette la secrétaire générale de la CGT. Elle assure qu'une promulgation plus tardive de la loi "aurait permis d'avoir un dialogue avec les organisations syndicales avant" et de "regarder s'il y a d'autres alternatives que cette réforme des retraites". L'intersyndicale avait pourtant fait savoir, dès vendredi soir, qu'elle n'acceptera pas l'invitation lancée par Emmanuel Macron, pour un entretien prévu mardi 18 avril. Sans cette promulgation, l'intersyndicale "aurait pu examiner cette demande de rendez-vous", insiste Sophie Binet.

Si le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel de la réforme, et notamment le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, il a censuré six dispositions, dont les mesures sur l'index senior et le contrat à durée indéterminée (CDI) senior.

"Cette censure déséquilibre encore un peu plus le texte, qui était déjà très violent, et confirme l'hypocrisie que nous dénoncions déjà depuis le début", a estimé Sophie Binet. "Non, on ne peut pas travailler jusqu'à 64 ans parce que les entreprises ne veulent plus de salariés de plus de 60 ans, elles les licencient à tour de bras", a réaffirmé la secrétaire générale de la CGT.