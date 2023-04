DIRECT. Réforme des retraites : la loi a été promulguée cette nuit par Emmanuel Macron

On fait un dernier point sur l'actualité :

• #RETRAITES Les neuf membres du Conseil constitutionnel ont rendu leur décision sur la très controversée réforme des retraites. Age de départ validé, référendum d'initiative partagée rejeté, censure de l'index senior... Voici ce qu'il faut retenir des décisions de l'institution. Par la suite, Emmanuel Macron pourra-t-il ne pas promulguer la loi ? Réponse dans notre article.

• #RETRAITES L'intersyndicale a demandé à Emmanuel Macron à "ne pas appliquer la loi" et appelé à "une journée de mobilisation exceptionnelle et populaire contre la réforme des retraites et pour la justice sociale" le 1er mai.

• #IVG La Cour suprême américaine a temporairement suspendu la décision d'un tribunal d'une instance inférieure qui restreignait l'accès à la pilule abortive aux Etats-Unis. Cette suspension vaut jusqu'à mercredi avant minuit.

• #UKRAINE Une nouvelle frappe russe sur un immeuble à Sloviansk, dans l'est de l'Ukraine, a fait au moins huit morts. Un enfant de deux ans, qui avait été sorti vivant des décombres, a succombé peu après dans l'ambulance. Voici ce qu'il faut retenir de cette nouvelle journée de guerre.

• #FOOT Lyon a arraché la victoire à Toulouse (1-2) en ouverture de la 31e journée de Ligue 1.