Mobilisation contre la réforme des retraites : "Il va falloir apporter des solutions politiques", affirme le patron de Renaissance

Invité des "4 Vérités" vendredi, Stéphane Séjourné a notamment évoqué les prochains dossiers sur lesquels doivent travailler le gouvernement et les parlementaires.

Une neuvième journée de mobilisation a eu lieu en France, jeudi 23 mars, contre la réforme des retraites. L'utilisation du 49.3 par le gouvernement et l'interview télévisée du président de la République semblent avoir attisé la colère. "On est dans un moment où il va falloir apporter des solutions politiques, y compris dans une situation politique qui est inédite sous la Ve République, ou l'Assemblée nationale est en majorité relative", a réagi Stéphane Séjourné, secrétaire général de "Renaissance", invité des "4 Vérités" de France 2, vendredi.

"Elargir cette majorité le plus possible"

Comment la majorité présidentielle souhaite-t-elle travailler ses prochaines lois ? "Il faudra travailler probablement les textes en amont, peut-être les coconstruire mieux en amont, faire des textes plus courts. On est en train de réfléchir à pouvoir élargir cette majorité le plus possible", conclut Stéphane Séjourné.

Il évoque notamment plusieurs dossiers, "sur le travailler mieux, sur le travailler juste. Puis il y aura des sujets sur l'écologie, des sujets de méthodologie aussi, il faudra probablement avoir un élément sur la réforme institutionnelle".