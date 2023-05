Le faux mail du député Renaissance Jean-René Cazeneuve assurait vouloir abroger la réforme des retraites

Un message d'une fausse adresse mail a tenté de faire croire à des médias locaux que le député macroniste du Gers Jean-René Cazeneuve voulait voter la loi abrogeant la réforme des retraites.

Le mail du député Renaissance Jean-René Cazeneuve a été usurpé et dans un message, il assurait vouloir abroger la réforme des retraites, a appris France Bleu Occitanie vendredi 12 mai.

Une fausse adresse mail a diffusé aux médias locaux un communiqué, selon lequel le parlementaire de la majorité présidentielle voterait l'abrogation de la réforme des retraites. Dans ce courrier émanant d'une adresse mail portant le nom du député du Gers, il est écrit qu'il votera en faveur de la proposition de loi abrogeant la réforme des retraites, texte déposé fin avril par le groupe indépendant Liot, et qui sera examiné le 8 juin par les députés.

Jean-René Cazeneuve, également rapporteur général de la commission des finances a réagi rapidement après avoir été directement contacté par plusieurs médias du Gers, dubitatifs après la réception du mail. Macroniste convaincu et fidèle à la majorité, il a aussitôt démenti.

Le député précise dans son propre communiqué, vérifié par France Bleu Occitanie, vendredi 12 mai, qu'il porte plainte pour usurpation de fonction. "Cette usurpation d’identité s’ajoute aux menaces, invectives et autres "casserolades" orchestrées par quelques agitateurs professionnels qui me visent personnellement. Je ne me laisserai jamais intimider", martèle le parlementaire gascon.