L'agence de notation Fitch abaisse la note de la France d'un cran, à AA

Dans son communiqué, l'organisme estime que le mouvement contre la réforme des retraites accroit le risque que le pays ne parvienne pas à réduire son endettement.

La France doit-elle s'inquiéter pour sa capacité à emprunter ? L'agence de notation Fitch a abaissé d'un cran la note du pays, vendredi 28 avril. Celle-ci passe de AA à AA-. Une décision qu'elle justifie notamment par les tensions sociales autour de la réforme des retraites et les perspectives de croissances moins élevées qu'espéré.

Fitch "sous-évalue les conséquences des réformes", notamment celles des retraites, a réagi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, regrettant "l'appréciation pessimiste" de l'entreprise américaine. Il rappelle dans un communiqué "la détermination totale" du gouvernement "à rétablir dans les quatre années qui viennent les comptes publics".

Une note équivalente à celle du Royaume-Uni

"L'impasse politique et les mouvements sociaux (parfois violents) constituent un risque pour le programme de réformes de Macron et pourraient créer des pressions en faveur d'une politique budgétaire plus expansionniste ou d'un renversement des réformes précédentes", écrit l'agence de notation dans un communiqué (en anglais).

Ces critères ne sont cependant pas les principaux mis en avant par Fitch, qui pointe avant tout le "déficit fiscal" de la France, ses dépenses, son taux d'endettement et le taux d'intérêt croissant auquel elle emprunte.

Comme l'explique le ministère de l'Economie, les notes des agences évaluent le risque pour les emprunteurs qu'un Etat (mais aussi une entreprise ou une collectivité) ne rembourse pas la dette qu'il contracte. Désormais notée AA-, la dette française s'éloigne de celle de l'Allemagne (AAA, la meilleure note), mais reste au niveau de pays comme le Royaume-Uni, la Belgique, la Corée du Sud ou le Qatar. Fitch juge également que la dette française a une "perspective stable".