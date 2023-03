Info franceinfo Réforme des retraites : 33 députés visés par des menaces et dégradations depuis le 19 mars

Ce chiffre, qui concerne des élus de la majorité et du parti Les Républicains, a doublé en moins d'une semaine.

Trente-trois députés de la majorité et du parti Les Républicains ont été visés depuis le dimanche 19 mars par des dégradations de leurs permanences et des menaces essentiellement sur les réseaux sociaux, soit un chiffre deux fois plus élevé que mercredi dernier, selon une information de franceinfo obtenue auprès de la présidence de l'Assemblée nationale ce lundi.

>> Réforme des retraites : la présidente de l'Assemblée nationale annonce avoir porté plainte après avoir reçu des menaces "abominables"



Alors que la contestation contre la réforme des retraites se poursuit fortement depuis l'activation de l'article 49.3 sur la réforme, tous les députés visés par ces menaces et ces dégradations sont issus de la majorité présidentielle ou du parti Les Républicains, précise la présidence de l'Assemblée nationale, qui avait décompté le mercredi 22 mars 17 députés visés.

Il s'agit d'une accélération importante des infractions contre les députés, car depuis le début de la mandature en cours depuis juin 2022, 76 députés ont été victimes de menaces ou de dégradations.

Vendredi dernier, Aurore Bergé, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, a publié sur Twitter une photo montrant une lettre de menace reçue, tout comme d'autres députés de la majorité. La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, dénonçant quant à elle le "phénomène massif" de violences envers les élus, a annoncé dimanche avoir porté plainte après avoir reçu une "lettre de menaces absolument abominable".