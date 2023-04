Grève du 1er-Mai : la SNCF annonce un trafic normal lundi

Alors que l'aviation civile prévoit l'annulation de nombreux vols, sur les rails, tous les trains vont circuler normalement lundi.

Pas de perturbations. Les trains circuleront comme prévu en France lundi 1er mai, a appris franceinfo auprès de la SNCF, dimanche 30 avril. Les syndicats de cheminots avaient pourtant appelé, le 21 avril, à "faire du 1er mai une journée de grève et de manifestations réussie partout dans le pays". Plus généralement, l'intersyndicale mise sur une journée "historique" et "un raz de marée" dans la rue, réclamant l'abrogation de la réforme des retraites.

La CGT, l'Unsa, Solidaires Sud et la CFDT des cheminots invitaient également "l'ensemble des salariés du ferroviaire" à "faire entendre leur mécontentement par la grève et les manifestations". "Nous travaillons à ce que cette mobilisation soit la plus haute possible", avait déclaré à franceinfo Thomas Cavel, syndicaliste de la CFDT cheminots, jeudi.

Si l'appel à la grève n'a pas été entendu sur les rails, il a trouvé un écho auprès des aiguilleurs du ciel. En effet, le trafic aérien s'annonce très perturbé lundi, avec 33% des vols annulés à Orly et 25% à Roissy. D'autres aéroports français seront également touchés.