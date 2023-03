Grève contre la réforme des retraites : trafic fortement perturbé samedi à la SNCF, situation quasi normale à la RATP, sauf pour les RER A et B

La circulation des trains sera perturbée ce week-end marqué par une nouvelle manifestation contre le projet de loi.

La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit dans le secteur des transports. Dans un communiqué datant du vendredi 10 mars, la RATP annonce, pour la journée de samedi, un trafic quasi normal sur le métro mais anticipe un trafic très perturbé sur le RER A et perturbé sur le RER B". Le trafic reste également perturbé à la SNCF samedi. Ce même jour, l'intersyndicale appelle à de nouvelles manifestations partout en France.

Trafic fortement perturbé à la SNCF, qui ne détaille pas les prévisions

La SNCF parle d'une circulation toujours "fortement" perturbée, dans un communiqué mis à jour vendredi en fin d'après-midi. Selon France 2, qui cite SNCF Voyageurs, 1 TGV sur 2 circulera, 2 TER sur 5 et 1 Intercités sur 4. Elle recommande aux voyageurs qui le peuvent d'annuler ou reporter leurs déplacements samedi et dimanche. Pour celles et ceux qui "sont dans l’impossibilité de différer leur déplacement", elle recommande "de vérifier la circulation des trains la veille à 17 heures sur les canaux d’information SNCF habituels".

En cas d'annulation, la SNCF préviendra les passagers concernés par SMS ou mail. Les usagers dont le train est supprimé ont la possibilité de se faire rembourser.

RATP : le trafic quasi normal sur les métros, mais perturbé sur les RER A et B

La RATP prévoit un trafic normal sur les métros à l’exception de quelques lignes. Sur la 6, le trafic sera ainsi normal le matin, mais il faudra compter trois trains sur quatre l'après-midi. Sur la ligne 11, le trafic sera également normal le matin mais il y aura deux trains sur trois l'après-midi. Le trafic sera aussi normal du côté des bus et des tramways.

C'est sur les RER A et B que les choses se compliquent. Comptez en moyenne un train sur deux sur le RER A et en moyenne deux trains sur trois sur le RER B.

Des suppressions de vols ce week-end

La Direction générale de l'aviation civile a réclamé, jeudi, l'annulation de 20% des vols prévus samedi et dimanche dans plusieurs aéroports, dont Paris-Orly. Cette réduction du programme de vols concernera samedi Orly, Marseille, Nantes, Toulouse et Bordeaux, tandis que dimanche, seuls Orly, Marseille et Toulouse seront affectés, a précisé l'administration, traduisant une amélioration de la situation pour les passagers aériens depuis le début de cette séquence.