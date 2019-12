Grève contre la réforme des retraites : à Nancy, le ras-le-bol du personnel de l'hôpital

Le personnel du CHRU de Nancy-Brabois (Meurthe-et-Moselle) a pris part à la manifestation contre la réforme des retraites mardi 17 décembre. Un projet inacceptable pour le secrétaire départemental de la CGT Santé Action sociale : "Les personnels soignants vont être particulièrement impactés. Les aide-soignants et les infirmiers vont devoir travailler cinq à sept ans de plus. C'est totalement inadmissible".

Infirmiers, aide-soignants ou encore sage-femmes, Emmanuel Flachat dénonce aussi leurs conditions de travail. "De plus en plus de professionnels démissionnent. On a une fuite des médecins et des paramédicaux, ce qui montre qu'il y a un mécontentement, une démotivation. Le ministère de la Santé en est responsable".

Les hospitaliers dénoncent le plan national du gouvernement pour sauver l'hôpital public. Les internes se sont aussi joints au mouvement de contestation mardi. Avant de prendre part au cortège, infirmiers et internes ont manifesté devant l'Agence régionale de santé. Ils ont exprimé leurs revendications et espèrent du changement.