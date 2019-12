DIRECT. Grève contre la réforme des retraites : la passation de pouvoir entre Jean-Paul Delevoye et Laurent Pietraszewski aura lieu à 9 heures au ministère de la Santé

Ce qu'il faut savoir

Le jour d'après. Au lendemain d'une importante journée de manifestations dans toute la France, qui a réuni entre 615 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur et 1,8 million d'après la CGT, le Premier ministre reçoit les syndicats et le patronat, mercredi 18 décembre, dans l'après-midi. Les rencontres débuteront à 14h30 à Matignon. Suivez notre direct.

Un macroniste de la première heure. Il y aura un petit nouveau autour de la table du conseil des ministres : le député LREM du Nord Laurent Pietraszewski a été nommé secrétaire d'Etat en charge des Retraites. Cette nomination intervient deux jours après la démission du haut-commissaire chargé du dossier, Jean-Paul Delevoye, rattrapé par une semaine de révélations sur ses activités parallèles et mandats non déclarés. La passation de pouvoir entre les deux hommes aura lieu au ministère de la Santé et des Solidarités à 9 heures, a appris franceinfo.

Une forte mobilisation mardi. D'après la CGT, le nombre de manifestants enregistré mardi au plan national était le plus élevé depuis le début du mouvement le 5 décembre. Selon l'Intérieur, le total était certes supérieur au 10 décembre mais inférieur au 5 décembre. A Paris, quelle que soit la source, tout le monde s'accorde à dire que la manifestation de mardi a été la plus importante depuis le coup d'envoi de la contestation.

Le Premier ministre ne veut pas plier. Edouard Philippe s'est exprimé à l'Assemblée, mardi, lors de la séance de questions au gouvernement. "Ma détermination, celle du gouvernement, celle de l'ensemble de la majorité est totale", a lancé le Premier ministre devant les députés. Le chef du gouvernement doit rencontrer à Matignon les partenaires sociaux mercredi à partir de 14h30.

La SNCF a dévoilé son plan pour ce week-end. "Entre 50% et 60% des trains" vont circuler ce week-end, a annoncé Voyages SNCF. En tout, 850 000 personnes qui avaient réservé un billet attendaient d'être fixées pour les journées de vendredi, samedi et dimanche. On vous résume le plan de l'entreprise pour le week-end dans cet article.