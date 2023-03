DIRECT. Réforme des retraites : les syndicats invités à Matignon en début de semaine prochaine, avant une nouvelle journée de mobilisation

Ce qu'il faut savoir

Vers une reprise du dialogue entre les syndicats et l'exécutif sur la réforme des retraites ? L'intersyndicale est invitée en début de semaine prochaine à Matignon pour échanger avec la Première ministre Elisabeth Borne, a annoncé, mardi 28 mars dans la soirée, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger sur le plateau de "Quotidien", sur TMC. "On n'a pas été reçus une seule fois depuis le 10 janvier, jour où la réforme est sortie (...) On ira. On en a parlé entre nous. Oui, on pense collectivement qu'il faut y aller pour porter nos propositions", a-t-il déclaré. Le numéro un de la CFDT a précisé qu'il comptait remettre sur la table la proposition de médiation sur la réforme, hypothèse pourtant balayée par le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, mardi. Suivez notre direct.

Un rendez-vous en début de semaine prochaine. Selon les informations de France Télévisions obtenues auprès de la CFDT, la date de ce rendez-vous à Matignon n'a pas encore été décidée, car elle dépend des agendas des leaders syndicaux. Elle pourrait se tenir le 3, le 4 ou le 5 avril. L'ordre du jour de cette réunion n'est pas fixé, mais "l'invitation a été envoyée à l'ensemble des membres" de l'intersyndicale, a confirmé à France Télévisions l'entourage de la Première ministre.

Entre 740 000 et "plus de 2 millions" de manifestants mardi. Pour la dixième journée de mobilisation contre la réforme, mardi, entre 740 000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur, et "plus de 2 millions", d'après la CGT, ont manifesté dans toute la France. Lors de la précédente journée d'action le 23 mars, près de 1,09 million de personnes s'étaient mobilisées en France selon la place Beauvau et 3,5 millions d'après la CGT.

Une nouvelle journée de mobilisation le 6 avril. L'intersyndicale a annoncé mardi, à l'issue de la dixième journée d'action contre la réforme des retraites, que la onzième journée de mobilisation contre le texte aurait lieu le jeudi 6 avril.

Une amélioration du trafic mercredi à la SNCF. La SNCF prévoit une amélioration de la circulation sur les grandes lignes avec 4 TGV sur 5, mais également deux tiers de ses Intercités et trois quarts de ses TER en circulation. La circulation sera "quasi-normale" sur l'Eurostar et le Thalys.