DIRECT. Réforme des retraites : les grèves menacent la première journée des épreuves de spécialité du bac

Ce qu'il faut savoir

Le bac 2023 commence en pleines turbulences sociales. Les élèves de terminale planchent à partir de lundi 20 mars sur les épreuves écrites de spécialité, qui se tiennent pour la première fois en mars, sur fond de menaces de grève des surveillants lancées par plusieurs syndicats contre la réforme des retraites. Ces épreuves, nées de la réforme du baccalauréat de 2019, se déroulent à partir de 14 heures, puis mardi et mercredi, et la semaine prochaine pour la Réunion. Suivez notre direct.

A quitte ou double. Les deux motions de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne vont être mises au vote de l'Assemblée nationale lundi 20 mars. La réforme des retraites pourrait ainsi être adoptée définitivement, malgré la colère dans le pays qui ne faiblit pas.

Les manifestations continuent. Depuis jeudi et le déclenchement de l'arme constitutionnelle du 49.3, des rassemblements organisés ou spontanés se déroulent sur tout le territoire, dans le calme ou avec des débordements.

Emmanuel Macron s'est exprimé. Le chef de l'Etat souhaite que la réforme "puisse aller au bout de son cheminement démocratique dans le respect de tous", a annoncé dimanche 19 mars l'Elysée à l'AFP. Le président a rappelé les "mois de concertations politique et sociale" et les "plus de 170 heures de débat qui ont abouti sur le vote d'un texte de compromis" entre sénateurs et députés en commission mixte.