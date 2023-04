DIRECT. Réforme des retraites : fin de la grève à la raffinerie TotalEnergies de Gonfreville-l'Orcher

Il est midi, c'est l'heure du point sur l'actualité :

• #MARSEILLE On connaît l'identité de quatre des six victimes retrouvées après l'effondrement d'immeubles à Marseille samedi. La procureure de Marseille a évoqué un couple de retraités âgés de 74 ans, une femme de 88 ans et une femme de 65 ans. Suivez les dernières informations dans notre direct.

• #RETRAITES En assemblée générale ce matin, les salariés de la raffinerie TotalEnergies de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime) ont décidé de reprendre le travail. C'était la dernière raffinerie française à maintenir le mouvement de grève.

• Emmanuel Macron est arrivé aux Pays-Bas. Le président français et son épouse ont été accueillis par le roi Willem-Alexander et son épouse Maxima au Palais Royal d'Amsterdam. Quels sont les enjeux de cette rencontre ? On vous explique.

• #TAIWAN Taipei l'assure, neuf navires de guerre et 26 aéronefs chinois se trouvent toujours autour de Taïwan. Pékin avait pourtant annoncé hier la fin de ses importantes manœuvres militaires.