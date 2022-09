DIRECT. Le gouvernement présente le premier budget du quinquennat ce lundi en Conseil des ministres

Ce qu'il faut savoir

La journée s'annonce chargée pour l'exécutif. Le gouvernement présente trois textes fondamentaux, lundi 26 septembre, à partir de 10 heures, en Conseil des ministres : le projet de loi de finances 2023 (PLF), le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) et le projet de loi sur "l'accélération des énergies renouvelables". Un compte-rendu plus conséquent que d'habitude aura lieu dans la foulée. Animé par le porte-parole Olivier Véran, il se fera en présence de plusieurs ministres, dont Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, et François Braun, le ministre de la Santé. Suivez notre direct.

Certaines mesures déjà connues. Dans un entretien au Journal du dimanche, le ministre aux Comptes publics, Gabriel Attal, a dévoilé certaines mesures contenues dans le projet de loi de finances, dont l'objectif est de protéger contre l'inflation et contenir le déficit public. Le bouclier tarifaire "bloquera la hausse des factures de gaz et d'électricité à 15% au lieu de 120%" affirme-t-il, annonçant aussi une baisse de "l'impôt sur le revenu de 6,2 milliards d'euros, soit un gain de plus de 200 euros pour quelqu'un payé 2 000 euros net par mois".

La réforme des retraites en embucade. S'agissant du PLFSS, plane sur lui la possible introduction, par un amendement gouvernemental, de la réforme des retraites. Les oppositions sont vent debout contre cette idée, et même la majorité est divisée sur le sujet. Dans Le Journal du dimanche, Gabriel Attal affirme que "ce point sera tranché par le président et la Première ministre". Mais le ministre l'assure : "Oui, nous ferons la réforme des retraites."

Le déficit de la Sécu encore revu à la baisse. Après le record abyssal de 2020 (près de 39 milliards d'euros), il va encore nettement se réduire en 2023 et atteindre 6,8 milliards d'euros, selon l'avant-projet de loi de financement de la Sécurité sociale, consulté par l'AFP. A l'inverse, la branche vieillesse devrait vite replonger et creuser ses pertes. De quoi alimenter le débat sur l'opportunité d'une nouvelle réforme des retraites.

L'utilisation de l'article 49.3 en question. A moins de trouver suffisamment d'alliés – il manque une quarantaine de voix – sur les bancs de l'opposition, l'exécutif devra se résoudre à un passage en force, sans vote, en ayant recours à l'article 49.3 de la Constitution pour le PLF et le PLFSS. Une hypothèse d'autant plus probable si la piste de l'amendement sur la réforme des retraites est retenue.