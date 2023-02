Les débats sur la réforme des retraites ont remis en lumière les difficultés rencontrées par les séniors sur le marché de l'emploi.

La réforme des retraites prévoit le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Mais en France, seuls 35,5% des 60-64 ans travaillent encore, selon les chiffres du ministère du Travail. Passé un certain âge, les difficultés à trouver un travail se multiplient. Il arrive que les entreprises hésitent à embaucher des seniors et préfèrent des profils plus jeunes. Pour mieux cerner les obstacles qui se dressent sur la route des 55-64 ans à la recherche d'un emploi, franceinfo lance un appel à témoignages. Si vous avez 55 ans ou plus et que vous avez des difficultés à retrouver un travail, votre expérience nous intéresse.

Vous avez été licencié, vous ne pouvez plus exercer votre métier, vous avez arrêté votre activité ou vous êtes au chômage ? Comment vous y prenez-vous dans votre recherche d'emploi ? Dans quel secteur et depuis quand cherchez-vous un poste ? Que vous répondent les entreprises qui refusent votre candidature ? Répondez à notre appel à témoignages et décrivez-nous votre situation. N'oubliez pas de laisser vos coordonnées afin qu'un journaliste puisse éventuellement vous recontacter dans le cadre d'un reportage. Elles resteront confidentielles.