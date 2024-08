C'est une loi que la gauche espère abroger. Depuis septembre 2023, la réforme des retraites fait progressivement reculer l'âge légal de départ de 62 à 64 ans d'ici 2030, à raison d'un trimestre supplémentaire par année de naissance. Ainsi, actuellement, les personnes nées en 1962 peuvent partir à la retraite à partir de 62 ans et six mois. En parallèle, les nouvelles règles ont également accéléré l'allongement de la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

Près d'un an après son entrée en vigueur, franceinfo cherche à recueillir le témoignage des premiers concernés par les effets de cette réforme. A cause de ces nouvelles règles, vous êtes parti à la retraite plus tard que ce que vous envisagiez ? Vous partirez bientôt à la retraite après avoir été contraint de travailler trois ou six mois supplémentaires ? Cette prolongation de votre activité est pénible pour vous ? Ou elle vous permet, au contraire, de vous préparer plus sereinement à la transition entre la vie active et la retraite ? Votre témoignage nous intéresse.

Vos réponses seront consultées dans les prochains jours par nos journalistes. Les témoignages ayant retenu notre attention donneront lieu à une prise de contact directe. N'oubliez donc pas de nous laisser vos coordonnées. Elles resteront bien entendu confidentielles. Si le formulaire ci-dessous ne s'affiche pas correctement dans votre application ou sur votre navigateur, retrouvez-le en cliquant sur ce lien.