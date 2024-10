Pensions de retraites : le ministre du Budget "favorable" à un "seuil" sous lequel les "petites retraites" ne seront pas concernées par le gel de six mois

Dans son projet de loi de finances pour 2025, le gouvernement envisage de reporter de six mois, du 1er janvier au 1er juillet, l'indexation des retraites sur l'inflation pour économiser 4 milliards d'euros sur les 60 milliards d'économies envisagées dans le budget.

Une revalorisation au 1er janvier pour une partie des retraités ? Le ministre du Budget et des Comptes publics, Laurent Saint-Martin, s'est dit "favorable" à la mise en place d'un "seuil" sous lequel les retraités ne seront pas touchés par le report en juillet de la revalorisation de leur pension. Il s'agit de "protéger les petites retraites", a-t-il déclaré sur France 2, lundi 21 octobre. "Est-ce que ce sera 1 200, 1 400, j'ai entendu 1 600 ? Le débat doit se faire en responsabilité", a-t-il complété. Dans son projet de loi de finances pour 2025, le gouvernement envisage de reporter de six mois l'indexation des retraites sur l'inflation pour économiser 4 milliards d'euros sur les 60 milliards d'économies envisagées dans le budget.

Laurent Saint-Martin a par ailleurs rappelé que le minimum vieillesse, "qui est une allocation qui protège notamment les plus fragiles des personnes retraitées", sera revalorisé "dans tous les cas" au 1er janvier. "On va avoir une discussion pour que nous puissions avoir un niveau de retraite qui puisse être protégé pour ne pas être impacté par une perte de six mois d'indexation et de revalorisation de retraite", a expliqué le ministre du Budget.

Regardez l'intégralité de l’interview dans la vidéo ci-dessus

Parmi Nos sources :

Observatoire français des conjonctures économiques, centre de recherche en économie de Sciences Po

Prévision de l'OFCE de l'automne 2024 parue le 16 octobre 2024

Liste non exhaustive