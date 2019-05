Prix de l'électricité, du gaz, Parcoursup... Tout ce qui change à partir du 1er juin

Voici les changements auxquels il faut vous attendre à partir du mois de juin, qui débute samedi.

Nouveau mois, nouveaux tarifs. Les prix réglementés de l'électricité vont augmenter de 5,9% tandis que ceux du gaz vont légèrement baisser, à compter du samedi 1er juin. Le mois de juin ouvre par ailleurs une nouvelle phase dans la procédure d'admission sur Parcoursup, avec son lot de modifications dans les modalités d'admission. Franceinfo vous alerte sur les changements qui vont entrer en vigueur, pour vous éviter toute mauvaise surprise.

Les tarifs réglementés de l'électricité augmentent...

Les tarifs réglementés de l'électricité vont progresser de 5,9% en moyenne dès samedi, une hausse jugée "injuste et anormale" par les associations de défense des consommateurs. Le tarif réglementé d'électricité, appliqué par EDF à environ 25 millions de foyers, varie selon une formule de calcul complexe qui prend notamment en compte l'évolution du prix du marché de gros qui a augmenté ces derniers temps.

Cette hausse des tarifs était initialement censée s'appliquer dès le 1er mars, mais le gouvernement avait préféré ne pas l'appliquer en période hivernale, en pleine contestation des "gilets jaunes". Cette augmentation pourrait par ailleurs être suivie d'une autre, en août, liée aux coûts de transport de l'électricité.

... Ceux du gaz continuent leur baisse

En revanche, bonne nouvelle pour les consommateurs de gaz. Le tarif réglementé de gaz naturel, appliqué à environ 4 millions de foyers français, vont diminuer de 0,45% en moyenne. Dans le détail, les tarifs baissent de 0,2 % pour la cuisson, de 0,3% pour la cuisson et l’eau chaude et 0,5 % pour le chauffage. Au total, entre janvier et juin 2019, les tarifs de gaz auront diminué de 4,1% en moyenne, comme le souligne la Commission de régulation de l'énergie.

L'admission sur Parcoursup entre dans une phase complémentaire

La phase d'admission sur Parcoursup, qui a démarré depuis le 15 mai, va entrer dans une période de pause entre le 17 et 24 juin, pendant les épreuves du baccaulérat. Durant cette trêve, les réponses sur la plateforme en ligne ne seront plus actualisées quotidiennement. Le 25 juin s'ouvrira une phase complémentaire pour les lycéens qui n'auraient demandé que des filières sélectives et qui n'auraient essuyé que des refus.

A partir du 25 juin, tous les lycéens pourront formuler de nouveaux vœux pour des formations encore disponibles. D'autre part, les candidats auront la possibilité de hiérarchiser un ou plusieurs vœux grâce à une option "répondeur automatique". Ce dispositif est prévu pour éviter aux candidats de devoir se connecter tous les jours à la plateforme. Si le candidat reçoit une proposition, le répondeur l'acceptera selon l'ordre établi par le candidat.