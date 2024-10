Précarité alimentaire : les inégalités dans l’assiette

Avec l’inflation, la précarité alimentaire a augmenté. Entre 2021 et 2023, les prix des aliments ont progressé de plus de 20 % . De plus en plus de personnes ne mangent pas à leur faim et ont une alimentation peu diversifiée.

Avec l’inflation, il est de plus en plus difficile de remplir son chariot. Et lorsqu’on y arrive, la diversité et la qualité des produits ne sont pas forcément au rendez-vous. "On ne peut pas se faire plaisir avec des choses qui sont plus chères malheureusement", commente le client d’un supermarché. "On est obligé de faire attention à tout", confirme une cliente.

Peu de produits frais

Des pâtes, du riz, des pommes de terre sont des denrées considérées comme nourrissantes, mais insuffisantes pour couvrir les besoins nutritionnels quotidiens. Selon une étude du Crédoc (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie), les personnes en situation de précarité consomment peu de produits frais comme la viande rouge et le poisson. Côté verdure, 85 % d’entre elles ne mangent pas de légumes et 79 % pas de fruits .