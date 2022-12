Quiz Salaire moyen, rémunération par secteur, différence femmes-hommes… Etes-vous incollable sur les salaires en France ?

Avec l'envolée des prix, la question des rémunérations revient sur le devant de la scène. Mais que sait-on vraiment des salaires ? Franceinfo a passé au crible les chiffres de l'Insee sur le sujet. Salaires moyens, secteurs les mieux rémunérés, disparités géographiques… Saurez-vous répondre aux dix questions que nous avons retenues ? A vous de jouer.

1/10

Combien un salarié du privé gagne-t-il en moyenne par mois en France ?

1 800 euros net

2 100 euros net

2 500 euros net ✓

2 900 euros net

En 2020, un salarié dans le secteur privé gagnait en moyenne 3 300 euros brut par mois, soit 2 518 euros net, selon l’Insee. Ce chiffre cache d’importantes disparités entre les cadres (4 341 euros net par mois) et les employés (1 785 euros net).

2/10

La moitié des salariés du privé gagnent moins de 2 005 euros net par mois.

Vrai ✓

Faux

Il s'agit de la valeur du salaire médian, qui scinde l'ensemble des salariés en deux groupes égaux. Cet indicateur est considéré comme plus pertinent que la moyenne, qui est tirée vers le haut par les très gros salaires. Le graphique ci-dessous montre la distribution des salaires dans le privé : près de 4% de salariés gagnent moins de 1 200 euros net par mois, tandis qu'environ 1% gagne plus de 9 638 euros.

3/10

Combien un salarié du privé gagne-t-il de plus qu'un fonctionnaire par mois ?

64 euros net

95 euros net ✓

188 euros net

330 euros net

En 2020, le salaire net moyen dans la fonction publique était de 2 378 euros, soit 95 euros de moins que dans le privé où le salaire moyen est de 2 473 euros, en comptant les stagiaires et les apprentis (voir explications en pied de page). Dix ans plus tôt, le rapport était inversé. Un fonctionnaire gagnait en moyenne 56 euros de plus qu'un salarié du privé.

4/10

Dans quel secteur d’activité le salaire moyen est-il le plus élevé en France ?

Les banques et l'assurance

L'immobilier

L'hôtellerie et la restauration

Le raffinage du pétrole ✓

Les salariés de l'industrie pétrolière gagnent en moyenne 4 030 euros net par mois. Ce montant est plus élevé que dans le secteur des banques et de l'assurance (3 750 euros net). L'hôtellerie et la restauration arrivent tout en bas de l'échelle des 16 secteurs d’activité recensés par l’Insee, avec un salaire moyen de 1 780 euros net.

5/10

Quelle est la proportion des couples avec deux enfants qui disposent d’un revenu par foyer d’au moins 5 300 euros par mois après impôt ?

30% ✓

40%

50%

60%

30% des couples avec deux enfants vivent avec au moins 5 315 euros par mois, après paiement des impôts et en prenant en compte les allocations (chômage, logement, etc.) versées par les organismes de protection sociale.

6/10

Combien un homme gagne-t-il en moyenne de plus qu’une femme par mois ?

68 euros net

142 euros net

416 euros net ✓

662 euros net

Les femmes perçoivent en moyenne 2 181 euros net par mois dans le privé, selon les derniers chiffres datant de 2019, contre 2 597 euros pour les hommes, soit un salaire plus faible d'environ 16%. Cet écart s'explique en grande partie par le fait que les femmes accèdent moins aux emplois les mieux rémunérés. Il tend néanmoins à se réduire depuis les années 1970.

7/10

Quel est le revenu mensuel moyen d’un microentrepreneur, un statut qui regroupe notamment les livreurs à domicile ou encore les chauffeurs de VTC ?

550 euros net ✓

1 150 euros net

1 650 euros net

2 550 euros net

Les microentrepreneurs retirent en moyenne 550 euros net par mois de leur activité. Un chiffre qui cache d'importantes disparités. Ainsi, un sur quatre déclare gagner moins de 80 euros par mois. Ces faibles montants s'expliquent d’abord par les plafonds de chiffre d’affaires imposés par le régime des microentrepreneurs. Il s'agit aussi souvent d'une activité d'appoint à un travail salarié.

8/10

A partir de quel niveau de revenu une personne seule vit-elle sous le seuil de pauvreté en France ?

646 euros net

809 euros net

991 euros net

1 102 euros net ✓

Le seuil de pauvreté est fixé par l’Insee à 60% du niveau de vie médian de la population. Il correspond à un revenu disponible de 1 102 euros pour une personne seule et 2 314 euros pour un couple avec deux enfants âgés de moins de 14 ans. En 2019, cette situation concernait 9,2 millions de personnes, en France hexagonale et en Corse.

9/10

Quelle est la différence de salaire mensuel dans le privé entre un habitant de Paris et un habitant d’Aurillac, chef-lieu du Cantal, un département rural ?

100 euros net

500 euros net

1 000 euros net

2 000 euros net ✓

A Aurillac (Cantal), le salaire mensuel moyen dans le privé est de 1 966 euros net, soit 2 114 euros de moins qu'à Paris où il est le plus élevé de l’Hexagone (4 080 euros net), en raison d’une part de cadres et de postes à hauts salaires beaucoup plus importante qu’ailleurs.

10/10

Où se situe le smic français par rapport à celui des autres pays européens ?

Parmi les plus élevés ✓

Dans la moyenne

Parmi les moins élevés

Avec un smic mensuel à 1 678,95 euros brut, la France arrive en sixième position dans le classement des salaires minimums établi par Eurostat. Ce service de statistique de la Commission européenne classe les pays en trois groupes : inférieur à 1 000 euros brut, entre 1 000 et 1 500 euros, et au-dessus de 1 500 euros.