Infographies Alimentation, énergie… Visualisez les secteurs les plus touchés par l'inflation en France

L'inflation est repartie à la hausse au mois d'octobre, notamment à cause de la flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation, les deux postes de dépenses qui augmentent le plus.

L'inflation repart de plus belle. Après deux mois consécutifs de ralentissement, en août et en septembre, la hausse sur un an des prix à la consommation a repris son accélération en octobre. Les prix ont augmenté de 6,2% sur un an, d'après des calculs provisoires de l'Insee, publiés vendredi 28 octobre. Si ce taux est confirmé par les résultats définitifs, attendus mi-novembre, il s'agira d'un nouveau record pour l'année 2022, après les 6,1% de hausse des prix relevés en juillet, et d'un niveau inédit depuis 1985 (6,4% en juin cette année-là).

Dans le détail, l'inflation est portée par l'envolée des prix de l'alimentation (+11,8% sur un an) et un rebond des prix de l'énergie (+19,2%). Ce dernier poste de dépenses s'était replié tout au long de l'été ainsi qu'au mois de septembre. Une accalmie que l'Insee avait alors principalement imputé à l'augmentation des remises sur les carburants. Ce ralentissement n'aura donc été que temporaire pour un secteur qui reste le principal moteur de l'inflation.