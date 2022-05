Infographies Hausse du coût de la vie : visualisez l'explosion des prix à la consommation en deux graphiques

Ils n'en finissent plus de grimper. Les prix à la consommation ont augmenté de 5,2% sur un an, au mois de mai, selon de premières estimations publiées par l'Insee mardi 31 mai. Un tel niveau d'inflation n'avait plus été atteint depuis 1985, dernière année au cours de laquelle la barre symbolique des 5% avait été dépassée.

"Concrètement cette hausse veut dire qu'un Français a dû dépenser 5% de plus au mois de mai pour maintenir sa consommation au même niveau", explique l’Insee auprès de Franceinfo. L'Institut national de la statistique et des études économiques précise également que le chiffre de 5,2% est une moyenne qui cache des disparités "assez fortes". "La hausse est en réalité beaucoup plus forte pour les ménages qui sont plus dépendants de la voiture. Mais aussi pour les ménages les plus modestes pour lesquels les dépenses alimentaires pèsent plus lourd dans le budget", ajoute l'Insee.

Dans le détail, la hausse du coût de l'énergie est toujours le principal moteur de l'inflation. Tirée par l'envolée des cours du pétrole, l'augmentation des prix de l'énergie a été de 28% sur un an au mois de mai, après avoir atteint 26,5% en avril.

Mais le boom des prix se ressent également plus fortement dans l'alimentaire. La hausse des prix dans l'alimentation a en effet atteint 4,2% au mois de mai, contre 3,8% en avril. "Nous commençons à voir une diffusion de l'inflation qui était principalement cantonnée au départ sur l'énergie et qui commence à toucher les autres secteurs", commente l'Insee.